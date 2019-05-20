السعودية: الدفاع الجوي دمر أهداف تُحلق بمناطق محظورة

الرياض – مباشر: صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، بأنه في صباح اليوم الإثنين، رصدت منظومات الدفاع الجوي الملكي السعودي أهدافاً جويةً تحلق على مناطق محظورة بمحافظة جدة ومحافظة الطائف.

وأفاد العقيد الركن تركي المالكي، في بيان نقلته وكالة لاأنباء السعودية "واس"، بأنه تم التعامل مع تلك الأهداف وفق ما يقتضيه الموقف.

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