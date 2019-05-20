أخبار عاجلة

بشأن "صفقة القرن"... غرينبلات: لا تصدقوا الإشاعات -
بعد معركة قضائية لاسترجاعه من فرنسا... ما مصير يخت صدام حسين المتهالك (فيديو + صور) -
"الزراعة": "أفعى فلسطين" من الأنواع المهددة بالانقراض في الأردن -
النيابة العامة المصرية تقرر إعادة تشريح جثة فلسطيني توفي في سجن تركي -
الجيش السوري يدمر مفخخة يقودها انتحاري مع بداية هجوم عنيف لـ"النصرة" -
لعلهم يفقهون - تعرَّف على الحبيب المصطفى ﷺ من خلال هذا الفيديو -
الحكومة الفلسطينية تبحث شراء الكهرباء من الأردن -
محدث.. الدولار يتحول للهبوط عالمياً من أعلى مستوى بأسبوعين ونصف -
أسباب تغير الخطاب الإعلامي السعودي تجاه الحوثيين -
تفاصيل لم تلاحظها في شخصية صفية خلال حلقات "ولد الغلابة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

السعودية: الدفاع الجوي دمر أهداف تُحلق بمناطق محظورة

Google+ Print
السعودية: الدفاع الجوي دمر أهداف تُحلق بمناطق محظورة السعودية: الدفاع الجوي دمر أهداف تُحلق بمناطق محظورة

الرياض – مباشر: صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، بأنه في صباح اليوم الإثنين، رصدت منظومات الدفاع الجوي الملكي السعودي أهدافاً جويةً تحلق على مناطق محظورة بمحافظة جدة ومحافظة الطائف.

وأفاد العقيد الركن تركي المالكي، في بيان نقلته وكالة لاأنباء "واس"، بأنه تم التعامل مع تلك الأهداف وفق ما يقتضيه الموقف.

ترشيحات

الحكومة الكويتية تدين استهداف مكة وجدة بصاروخين باليستيين

الأسطول الأمريكي الخامس:دول مجلس التعاون بدأت تعزيز دوريات الأمن بالخليج

من البحرين.. أمريكا تكشف أولى خطوات "صفقة القرن" يونيو المقبل

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الحكومة الفلسطينية تبحث شراء الكهرباء من الأردن

الحكومة الفلسطينية تبحث شراء الكهرباء من الأردن

أزمة في السعودية بعد "اختطاف نور"

أزمة في السعودية بعد "اختطاف نور"

مسح.. ارتفاع تمويل المستثمرين للتداول بالأسهم السعودية 4.4% بالربع الأول

مسح.. ارتفاع تمويل المستثمرين للتداول بالأسهم السعودية 4.4% بالربع الأول

إعلان شركة الكابلات السعودية عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

إعلان شركة الكابلات السعودية عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )