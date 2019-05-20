الكويت يستنكر الهجوم الذي استهدف السعودية ويدين الهجوم على قافلة في مصر

وأكد مجلس الوزراء تضامن دولة الكويت مع المملكة العربية السعودية وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير اللازمة في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية وتداعياتها الخطيرة، كما نقل موقع "الرياض".

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كما أعرب المجلس عن إدانته للهجومين المسلحين بمحافظتي الجيزة والقاهرة والهجوم المسلح لحافلة سياحية أمام المتحف المصري بجمهورية مصر العربية مؤخرا والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء مجددا موقف دولة الكويت الثابت من رفض كافة أعمال العنف والإرهاب البغيض بكافة أشكاله وصورة مهما كانت الدوافع.

​وكانت قوات الدفاع الجوي السعودية اعترضت، فجر اليوم، صاروخين باليستيين الأول فوق مدينة الطائف ومتجها إلى مكة المكرمة، والآخر فوق مدينة جدة. وتمكنت الدفاعات الجوية السعودية، بحسب الفيديوهات المتداولة، من تدمير الصاروخين الباليستيين.

ووقع انفجار في منطقة الرماية في محافظة الجيزة المصرية، اليوم الأحد، ما تسبب في تهشم زجاج حافلة سياحية.

وانفجر جسم غريب على مهبط الطريق الدائري مع الرماية في الهرم، ما أدى إلى تهشم زجاج الحافلة، التي كان يستقلها 25 فردا من دولة جنوب أفريقيا، وسيارة ملاكى يستقلها 4 مواطنين، بحسب "بوابة الأهرام" المصرية.