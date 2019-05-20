أخبار عاجلة

بعد خسائر حادة.. سهم "توماس كوك" يرتفع 18%مع خطط التوسع -
ثقة المستهلكين في تركيا تتراجع لأدنى مستوى على الإطلاق -
محدث.. خام برنت يتحول للهبوط ويتراجع دون 72 دولاراًَ -
"تنهبها وتتلف بعضها"... السعودية تعلق على ما يفعله الحوثيون بالأغذية -
برنامج لعلهم يفقهون - مع الشيخ خالد الجندي- حلقة الثلاثاء 21 مايو 2019 ( الحلقة كاملة ) -
بشأن "صفقة القرن"... غرينبلات: لا تصدقوا الإشاعات -
بعد معركة قضائية لاسترجاعه من فرنسا... ما مصير يخت صدام حسين المتهالك (فيديو + صور) -
"الزراعة": "أفعى فلسطين" من الأنواع المهددة بالانقراض في الأردن -
النيابة العامة المصرية تقرر إعادة تشريح جثة فلسطيني توفي في سجن تركي -
الجيش السوري يدمر مفخخة يقودها انتحاري مع بداية هجوم عنيف لـ"النصرة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

التحالف الدولي يقتل 6 انتحاريين غربي العراق

Google+ Print
التحالف الدولي يقتل 6 انتحاريين غربي العراق التحالف الدولي يقتل 6 انتحاريين غربي العراق

نفذت قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقية، بالتنسيق مع التحالف الدولي ضد الإرهاب، عملية نوعية أسفرت عن مقتل ستة إرهابيين انتحاريين، في غرب العراق.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم، الاثنين 20 مايو / آيار، أن جهاز مكافحة الإرهاب، نفذ عملية خاصة، بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، في صحراء الأنبار، غربي البلاد.

وذكرت الخلية، أن العملية أدت إلى مقتل 6 إرهابيين كانوا يرتدون أحزمة ناسفة.

وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية، قد أعلنت الأربعاء، 15 مايو الجاري، قتل 9 من عناصر "داعش" الإرهابي (المحظور في ) وتدمير أنفاق ومقر قيادة تابعة للتنظيم بعملية إنزال للقوات العراقية في وادي حوران بالأنبار غربي البلاد.

وأعلن العراق تحرير أراضيه من تنظيم "داعش" الإرهابي نهاية عام 2017، وإعادة إعمار المناطق المحررة.

 

يتبع…

SputnikNews

مواضيع متعلقة
روسيا تبدي استعدادها لتقليص وتيرة تخفيضات إنتاج النفط

روسيا تبدي استعدادها لتقليص وتيرة تخفيضات إنتاج النفط

سفير فلسطين بروسيا: جاهزون للتفاوض حول كونفدرالية مع الأردن

سفير فلسطين بروسيا: جاهزون للتفاوض حول كونفدرالية مع الأردن

أردوغان: سنحصل على "إف-35" عاجلا أو آجلا وسنشارك في إنتاج "إس-500" مع روسيا

أردوغان: سنحصل على "إف-35" عاجلا أو آجلا وسنشارك في إنتاج "إس-500" مع روسيا

اقتصاد روسيا ينمو في الربع الأول بأبطأ وتيرة منذ 2017

اقتصاد روسيا ينمو في الربع الأول بأبطأ وتيرة منذ 2017