مصر... إخلاء سبيل المعارضين معصوم مرزوق ورائد سلامة ويحي القزاز

ووفقا لصحيفة "الوطن" المصرية، كان المعارضون محجوزون على ذمة قضية منذ شهر أغسطس/آب الماضي، على خلفية اتهامات بالانضمام إلى جماعة محظورة.

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وقال مصدر قضائي: "قررت نيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل كل من السفير معصوم مرزوق، والدكتور يحي القزاز، ونرمين حسين، وعبد الفتاح البنا، والدكتور رائد سلامة، على ذمة القضية المتهمين فيها بالانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة تضر بمصالح البلاد".

وأتم المصدر "التحقيقات في القضية لا تزال جارية، على الرغم من قرار إخلاء سبيل المتهمين، الذي اتخذته النيابة في إطار استكمال عناصر التحقيق في القضية، التي لم يتم التصرف فيها بالحفظ أو الإحالة إلى المحاكمة حتى الآن".

وقال مصدر أمني مسئول، إن القرار يأتي استجابة لمناشدات حقوقية ومطالبات مختلفة واستغاثات أسرية، طالبت بإخلاء سبيل المتهمين.

ووجهت النيابة للمتهمين، مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، تلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.