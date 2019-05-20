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بيان: الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخين للحوثيين في منطقة مكة

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بيان: الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخين للحوثيين في منطقة مكة بيان: الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخين للحوثيين في منطقة مكة

وتداولت تقارير صحفية سعودية عديدة أول لقطات لاعتراض صاروخ باليستي كان متجها إلى منطقة مكة المكرمة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وقالت صحيفة عكاظ ، إن "قوات الدفاع الجوي السعودي في الطائف تصدت بدقة متناهية لصاروخ حوثي إيراني، وذلك قبيل تناول سحور اليوم الإثنين".

وأضافت، أن "هذا الاعتداء السافر يكشف حقيقة التخطيط الإيراني لزعزعة أمن وأمان المعتمرين في ليالي رمضان".

وأكدت التقارير على أن قوات التحالف العربي، اعترضت في الساعات الأولى من الاثنين، صاروخا باليستيا أطلقته جماعة "أنصار الله" اليمنية، باتجاه مدينة الطائف التابعة لمنطقة مكة المكرمة غرب السعودية.

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو لاعتراض الدفاعات الجوية للتحالف الصاروخ الباليستي.

يتبع…

 

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