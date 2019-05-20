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عضو بالفيدرالي: الاقتصاد الأمريكي لن يتضرر كثيراً من الحرب التجارية

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عضو بالفيدرالي: الاقتصاد الأمريكي لن يتضرر كثيراً من الحرب التجارية عضو بالفيدرالي: الاقتصاد الأمريكي لن يتضرر كثيراً من الحرب التجارية

مباشر: قال عضو بالاحتياطي الفيدرالي إن التوترات التجارية ببين الولايات المتحدة مع الصين تحتاج إلى أن تستمر لفترة طويلة لإحداث أضرار حقيقية في الاقتصاد الأمريكي.

وأضاف جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس خلال مقابلة مع صحيفة "هانديلسبلات" اليوم الاثنين: "أعتقد أن الولايات المتحدة لديها كبير ومتنوع لذلك فإن التأثير السلبي للحرب التجارية مقارنة بحجم الاقتصاد بأكمله سيكون صغيراً نسبياً".

وكانت الولايات المتحدة والصين قررتا زيادة متبادلة للتعريفات الجمركية على مجموعة من الواردات.

وبالإضافة إلى رفع التعريفات الجمركية فإن هناك حالة من عدم اليقين بشأن استكمال المحادثات التجارية بين بكين وواشنطن مما يزيد مخاوف تزايد الحرب التجارية والتي  قد تلحق الضرر بالاقتصاد العالمي.

وأوضح "بولارد" أن هذا الصراع التجاري يبدو أنه يحظى بمزيد من الاهتمام خارج الولايات المتحدة لأنه قد يزعج أنماط التجارة ويبطئ الاستثمار خارج واشنطن، لا سيما في حالة الاقتصادات الصغيرة والمفتوحة التي تعتمد على التجارة.

مباشر (اقتصاد)

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