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حرب الخليج الثالثة.. من يطلق الرصاصة الأولى أمريكا أم إيران؟

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حرب الخليج الثالثة.. من يطلق الرصاصة الأولى أمريكا أم إيران؟ حرب الخليج الثالثة.. من يطلق الرصاصة الأولى أمريكا أم إيران؟

اليوم الجديد 

باتت الطبول الحرب بين أمريكا وإيران  تدوى، فى الذكرى السنوية الأولى لانسحاب واشنطن  من الاتفاق النووى الإيرانى لعام 2015، حيث قامت الأخيرة بإرسال طائرات وقوات إضافية إلى منطقة الخليج، فى خطوة لم تشهدها المنطقة منذ الغزو الأمريكى للعراق، ردًا على تهديد طهران بإغلاق مضيق هرمز، ورفضها الدعاوى الأمريكية الخاصة بإبرام اتفاق نووى جديد.

أسباب تحول أمريكا من سياسة العقوبات إلى الحشد العسكري

شهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية 40 عامًا من التوترات، منذ اندلاع الثورة الإسلامية بطهران، وقطع العلاقات الدبلوماسية بين...

الموجز

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