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"جي.بي.مورجان": أداء الين والذهب كتحوط من الحرب التجارية قد يتحسن

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"جي.بي.مورجان": أداء الين والذهب كتحوط من الحرب التجارية قد يتحسن "جي.بي.مورجان": أداء الين والذهب كتحوط من الحرب التجارية قد يتحسن

مباشر: قال استراتيجيون في بنك "جي.بي.مورجان" إن أداء الذهب والين كتحوطات تقليدية كان ضعيفاً منذ بداية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ولكن هذا قد يتغير الآن في ظل وجود سياسة النقدية فضفاضة.

وأضاف استراتيجيو البنك الأمريكي على رأسهم "جون نورماند" في مذكرة للعملاء، اليوم الإثنين، أن توقف الاحتياطي الفيدرالي عن تشديد السياسة النقدية ومراكز المستثمرين التي تشير إلى الملكية المنخفضة للذهب والين قد يدفعا أدائهما للتحسن كملاذات آمنة في عامي 2019 و 2020، وفقاً لوكالة "بلومبرج".

وبعد أن قام بزيادة معدلات الفائدة 4 مرات في العام الماضي، قرر الفيدرالي التحلي بالصبر إزاء السياسة النقدية والاعتماد على البيانات الاقتصادية.

وتابع الاستراتيجيون أنه على الرغم من أن بعض الأسواق مثل أسهم الأسواق الناشئة قد بدأت في التعافي من تصاعد الحرب التجارية في مايو/أيار الجاري، إلا أنه من السابق لأوانه توقع الاستقرار في الأسواق.

ويرى"جي.بي.مورجان" أن التحوطات التكتيكية يمكن أن تحسن عوائد المراكز الدفاعية، ولكن هذا يتطلب مهارة لتحديد نقاط الدخول والخروج.

مباشر (اقتصاد)

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