محدث.. الذهب يرتفع عند التسوية مع تراجع الأسهم والدولار

مباشر: ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الاثنين، مع تراجع الأسهم والعملة الأمريكية وسط ترقب التطورات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وارتفع المعدن الأصفر مع تحول الدولار للهبوط وتراجع الأسهم الأمريكية بشكل ملحوظ في ظل أزمة هواوي الصينية.

وقررت شركة "جوجل" وقف ترخيص نظام التشغيل للهواتف المحمولة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، ويأتي ذلك القرار عقب إدراج الشركة الصينية من جانب الولايات المتحدة بقائمة الشركات التي تمثل تهديداً للأمن القومي لها.

وينتظر المستثمرون في الأسبوع الجاري إفصاح بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الأخير.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/ حزيران بنحو 0.1 بالمئة إلى 1277.70 دولار للأوقية، بعد أن كان متراجعاً عند مستوى1273.30 دولار للأوقية خلال الجلسة.

وبحلول الساعة 5:55 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر عند 1277.20 دولار للأوقية، وذلك بعد أن سجل مستوى 1273.39 دولار للأوقية في وقت سابق من التعاملات وهو أدنى مستوى منذ 3 مايو/ أيَّار الجاري.

وخلال تلك الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.08 بالمئة عند 97.920.