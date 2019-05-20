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إيرادات "شاومي" تقفز 27% بالربع الأول لتتجاوز التوقعات

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إيرادات "شاومي" تقفز 27% بالربع الأول لتتجاوز التوقعات إيرادات "شاومي" تقفز 27% بالربع الأول لتتجاوز التوقعات

مباشر: ارتفعت إيرادات شركة "شاومي" الصينية بأكثر من 27 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري لتتجاوز تقديرات المحللين.

وأعلنت الشركة في عبر تقرير نتائج أعمالها الصادر اليوم الإثنين، أنها سجلت صافي أرباح 2.08 مليار يوان(300 مليون دولار)  باستثناء البنود والمواد غير المتكررة خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/أذار الماضي، مقارنة مع 1.66 مليار يوان خلال نفس الفترة من العام السابق له.

كما ارتفعت الإيرادات بنحو 27.2 بالمئة خلال الربع الأول لتصل إلى 43.75 مليار يوان( 6.3 مليار دولار)، مقابل 34.41 مليار يوان خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن إيرادات شركة "شاومي" ستسجل 42.10 مليار يوان.

وذكرت الشركة الصينية أن مبيعات الهواتف الذكية خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى مارس/أذار الماضي ارتفعت لتصل إلى  مستوى 27 مليار يوان مقارنة مع 23.23 مليار يوان خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وفي ختام تعاملات اليوم، تراجع سهم "شاومي" بنحو 2.7 بالمئة إلى 9.89 دولار هونج كونج.

مباشر (اقتصاد)

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