الأحمر يكسو سوق الأصول المشفرة.. والبيتكوين تتراجع 2%

مباشر: تعرض سوق الأصول المشفرة إلى خسائر ملحوظة خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع تراجع البيتكوين بنحو 2 بالمئة.

وتأتي الخسائر في العملات الإلكترونية بعد أن شهدت مكاسب قوية في بداية الأسبوع الماضي تضاف لمكاسب هذا السوق في أول 4 أشهر من العام الجاري.

لكن في نهاية الأسبوع المنقضي شهدت الأصول الرقمية خسائر حادة.

ويرى بنك "جي.بي.مورجان" خلال مذكرة أن التحركات في قيمة البيتكوين حالياً تشبه تحركاتها في عام 2017 قبل أن تتعرض للهبوط الحاد.

وبحلول الساعة 3:40 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفضت القيمة السوقية الإجمالية لكافة العملات الإلكترونية إلى 242.35 مليار دولار مقابل 247.41 مليار دولار المسجلة قبل 24 ساعة مضت.

وخلال نفس الفترة، فإن اللون الأحمر كان يكسو قائمة أكبر خمسة عملات من حيث القيمة السوقية مع حقيقة بقاء البيتكوين دون مستوى 8 آلاف دولار الذي كسرت حاجزه بالأسبوع الماضي.

وخلال نفس التوقيت، تراجعت عملة البيتكوين بنحو 1.7 بالمئة إلى 7793.3 دولار بقيمة سوقية بلغت 138.03 مليار دولار.

كما شغلت عملة الإيثريوم المرتبة الثانية رغم تراجع قيمتها السوقية إلى 26.12 مليار دولار، وذلك بعد أن هبطت بنحو 3.3 بالمئة مسجلة 246.1 دولار.

وفي المركز الثالث، جاءت عملة الريبل بانخفاض يتجاوز 3.2 بالمئة مسجلة 0.3903 دولار بقيمة سوقية بلغت 16.44 مليار دولار.

أما عملة البيتكوين كاش والتي تحل في الترتيب الرابع، فسجلت 398.4 دولار بتراجع بلغ 2.7 بالمئة كما تراجعت قيمتها السوقية إلى 7.09 مليار دولار.

وبالنسبة للمرتبة الخامسة، فكانت من نصيب عملة "إيه.أو.إس" بخسائر تتجاوز 2 بالمئة مسجلة 6.16 دولار بقيمة سوقية بلغت 5.17 مليار دولار.

ويعني ذلك أن عملة الليتكوين لا تزال خارج قائمة الخمسة الكبار مع هبوط قيمتها السوقية إلى مستوى 5.55 مليار دولار.