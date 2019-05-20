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"يو.بي.إس": ستاندرد آند بورز سيواصل الارتفاع رغم الحرب التجارية

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"يو.بي.إس": ستاندرد آند بورز سيواصل الارتفاع رغم الحرب التجارية "يو.بي.إس": ستاندرد آند بورز سيواصل الارتفاع رغم الحرب التجارية

مباشر: قال محللون في بنك "يو.بي.إس" إنه على الرغم من مخاوف النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة فإن أساسيات السوق في أكبر حول العالم لا تزال قوية.

وأضاف محللو البنك السويسري في مذكرة للعملاء، اليوم الإثنين، أنه في حين أن المستثمرين يجب أن يتخذوا مراكز دفاعية ضد أي مخاطر هبوطية فمن المنطقي أن يواصلوا استثماراتهم في مؤشر "ستاندرد آند بورز" بسبب نمو الأرباح وانخفاض مخاطر الركود إلى جانب جانب وجود فرص الأسهم الرخيصة، وفقاَ لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية.

ويتوقع المحللون المزيد من المكاسب لـ"ستاندرد آند بورز" مع ارتفاع 14 المئة بالفعل منذ بداية هذا العام.

وتابع المحللون بأن المؤشر الأوسع نطاقاً سوف يصل إلى مستوى 2950 نقطة خلال 6 أشهر، بزيادة 3.2 المئة عن المستوى الحالي.

وتأتي توقعات المحللين على الرغم من تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز" نحو 3 بالمئة منذ بداية الشهر الجاري مع تدفق الأخبار السلبية في الوضع التجاري بين أكبر اقتصادين حول العالم.

وبحلول الساعة 4:30 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.3 بالمئة إلى 2850.3 نقطة.

وأوضح المحللون: "على الرغم من فرض التعريفات الجمركية والمقارنات الصعبة على أساس سنوي، فإن موسم الأرباح في الربع الأول من الولايات المتحدة أوضح صحة دورة أرباح الشركات".

ويتوقع المحللون في "يو.بي.إس" التوصل إلى صفقة تجارية بين الولايات المتحدة والصين على أساس غلبة المصلحة الذاتية، وبالتالي الحفاظ على توقعات أرباح "ستاندرد آند بورز 500" لكل سهم باستثناء البنود والمواد غير المتكررة مرتفعاًَ 3 بالمئة على أساس سنوي في 2019، إضافة 7 بالمئة أخرى في عام 2020.

وأضاف المحللون أن اقتصاد الولايات المتحدة البالغ 20 تريليون دولار قوي بما يكفي لاستيعاب الآثار المباشرة للتعريفات دون المخاطرة بالركود.

مباشر (اقتصاد)

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