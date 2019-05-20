لجنة بالجامعة العربية تناقش آخر التطورات الدولية بشأن الأسلحة النووية

القاهرة – مباشر: شاركت دولة الإمارات في أعمال الاجتماع الـ53 للجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بقضايا الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل التي بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة.

ويمثل الدولة في الاجتماع وفد يترأسه سعادة السفير حمد الكعبي الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

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وقال الوزير مفوض فادي حنا اشعيا مدير ادارة الحد من التسلح ونزع السلاح بالجامعة العربية إن هذا الاجتماع يعقد بصفة دورية لمناقشة آخر التطورات والمستجدات على الساحة الدولية لتقييم المؤتمرات الدولية لنزع السلاح التي عقدت خلال الفترة الماضية.

وأكد أهمية الاجتماع لتنسيق المواقف العربية قبيل التوجه لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية الذي سيعقد عام 2020 في نيويورك.

ويناقش الاجتماع على مدي يومين القدرات النووية الإسرائيلية والتنسيق العربي في الدورة 63 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي سيعقد خلال الفترة من 17 حتى 21 سبتمبر/أيلول 2019.

كما يناقش الاجتماع مخاطر مفاعل بوشهار النووي الايراني إلى جانب تناول مقترح لإنشاء لجنة الخبراء العرب المعنية بإعداد مشروع معاهدة لجعل الشرق الاوسط منطقة خالية من الاسلحة النووية وغيرها من اسلحة الدمار الشامل.

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