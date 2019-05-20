غرفة الرياض تخاطب مكاتب السياحة لترشيح بدائل لتركيا

الرياض – مباشر: قال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، إن الغرفة خاطبت مكاتب السفر والسياحة؛ لحثهم على تقديم تسهيلات للراغبين في تعديل حجوزاتهم وتغيير وجهة سفرهم من تركيا إلى أي بلد من البلدان الشقيقة التي تتمتع بالأمان وباحترام حقوق السائح.

وأضاف عجلان بن عبدالعزيز العجلان، في تغريدة أعادت نشرها الغرفة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" أن مخاطبة الغرفة جاءت في ظل ما يتعرض له السعوديون من مضايقات في تركيا.

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وبحسب الخطاب، فقد أخطرت الغرفة مكاتب السفر والسياحة بدورهم بتوعية السياح الراغبين بالسفر بعدم السفر لتركيا؛ لما يتعرض له السياح من مضايقات ومخاطر أمنية وحثتهم على مساعدة من أتموا حجوزاتهم لتركيا في أي مكتب سياحي بالبحث عن بدائل سياحية آمنة.

وكانت السفارة السعودية في دولة تركيا، حذرت مواطنيها يوم 18مايو/ أيار الجاري من مشاكل الاستثمار في العقارات، مطالبة بضرورة التأكد من مصداقية الشركات العالمة في ذات المجال.

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