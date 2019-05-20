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محدث.. الأسهم الأوروبية تتراجع بالختام مع خسائر قطاع التكنولوجيا

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محدث.. الأسهم الأوروبية تتراجع بالختام مع خسائر قطاع التكنولوجيا محدث.. الأسهم الأوروبية تتراجع بالختام مع خسائر قطاع التكنولوجيا

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بأكثر من 1 بالمئة عند نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بفعل قطاع التكنولوجيا نتيجة لتداعيات أزمة هواوي.

وتراجعت أسهم قطاع التكنولوجيا نحو 3 بالمئة لتقود خسائر البورصات الأوروبية.

وشهدت التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة مزيد من التطورات، مع وقف عدد من الشركات الأمريكية من ضمنها "جوجل" نشاطها التجاري مع "هواوي".

وفي الأسبوع الماضي كانت إدارة دونالد أدرجت "هواوي" داخل قائمة الشركات التي تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة.

وفي سياق منفصل انخفض شهم شركة "رايان إير" بنحو 1.5 بالمئة عقب تسجيل الشركة أقل صافي أرباح سنوية في 4 سنوات، محذرة من إمكانية تسجيلها مزيد من التراجع في العام الجاري بسبب عمليات التأخير في التسليم من جانب "بوينج" وحالة عدم اليقين التي يفرضها البريكست.

ويترقب المستثمرون في نهاية الأسبوع الجاري انطلاق انتخابات البرلمان الأوروبي.

وعند نهاية التعاملات، انخفض مؤشر "ستوكس600" بنحو 1.1 بالمئة عند 377.4 نقطة، كما تراجع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.5 بالمئة إلى 7310.8 نقطة.

أما مؤشر "داكس" الألماني فقد تراجع عند 12041.2 نقطة بنسبة هبوط 1.6 بالمئة، كما اانخفض مؤشر "كاك" الفرنسي مُسجلاً 5358.5 نقطة.

وخلال تلك الفترة ارتفع اليورو أمام الدولار هامشياً بنحو 0.09 بالمئة عند 1.1168 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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