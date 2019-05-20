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احتجاجات تسد مصرف لبنان.. و"العمل طبيعي"

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احتجاجات تسد مصرف لبنان.. و"العمل طبيعي" احتجاجات تسد مصرف لبنان.. و"العمل طبيعي"

جي بي سي نيوز:- عمد عدد من العسكريين المتقاعدين إلى سد مداخل مصرف لبنان المركزي، صباح الاثنين، احتجاجا على مسودة الميزانية، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية الرسمية.

وافترش المعتصمون منذ مساء الأحد، الطريق أمام المصرف، وأقفلوه بمستوعبات النفايات، بحسب ما أفادت الوكالة.

في المقابل، أكد مسؤول في البنك المركزي اللبناني لرويترز، أن البنك يعمل بصورة طبيعية رغم قيام العسكريين بسد مداخله احتجاجا على تخفيضات في المزايا أو المعاشات في الوقت الذي لا تزال اللبنانية تناقش مسودة الميزانية.

وتجمع حوالي 100 محتج على الأقل خارج مصرف لبنان المركزي، مساء الأحد، بينما عقدت الحكومة الائتلافية أحدث اجتماع لها في محاولة للاتفاق على ميزانية تخفض العجز المالي في البلد المثقل بالديون.

في حين قال موظف في البنك لرويترز، إن الموظفين تمكنوا من الدخول الليلة الماضية، وسيعملون بشكل طبيعي.

جي بي سي نيوز

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