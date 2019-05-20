سهم آبل يتراجع 3.5% مع خفض السعر المستهدف

مباشر: تراجع سهم آبل بنحو 3.5 بالمئة خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع خفض بنك "إتش.إس.بي.سي" السعر المستهدف للسهم.

وتأثر سهم الشركة الأمريكية المصنعة لهواتف الآيفون سلباً مع خفض "إروان رامبورغ" الرئيس المشارك العالمي لقسم بحوث المستهلك والتجزئة في بنك "إتش.إس.بي.سي" السعر المستهدف للسهم إلى 174 دولاراً بدلاً من 180 دولاراً سابقة.

ويأتي قرار خفض السعر المستهدف لسهم آبل وسط تجدد مخاطر النمو الاقتصادي للصين إلى جانب التعريفات الأمريكية على السلع الصينية.

وشهدت الفترة الماضية تصعيداً في الأوضاع التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم، مع زيادة واشنطن التعريفات إلى 25 بالمئة بدلاً من 10 بالمئة وسط ردود انتقامية من جانب الصين.

وتعرض سهم آبل كذلك إلى ضغوط وسط موجة بيعية أكبر تعرضت لها أسهم شركات التكنولوجيا بعد تعليق جوجل أنشطتها التجارية مع هواوي وسط انضمام آخرين لمثل هذا القرار مثل إنتل وكوالكوم.

ويرى المحلل في "إتش.إس.بي.سي" خلال مذكرة نقلتها شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية أن الزيادة الأخيرة في التعريفات والردود الانتقامية بالتالي من بكين قد تجبر آبل على زيادة أسعار هواتفها ما يقلص الطلب بالنظر لشعور المستهلكين حيال سعر إصدار الآيفون الجديد.

ويضيف أن هناك خطر آخر في السوق الصيني بشأن تحول سريع من قبل المستهلكين لبدائل أخرى مثل هواوي وتشاومي.

وبحلول الساعة 3:24 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سهم آبل بنسبة 3.4 بالمئة إلى 182.63 دولار.