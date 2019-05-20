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سهم أوبر يتراجع 3% ليواصل الخسائر دون سعر الطرح

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سهم أوبر يتراجع 3% ليواصل الخسائر دون سعر الطرح سهم أوبر يتراجع 3% ليواصل الخسائر دون سعر الطرح

مباشر: تراجع سهم أوبر بنحو 3 بالمئة خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليواصل سلسلة الخسائر القوية التي سجلها منذ بدء الاكتتاب العام.

ولا يزال سعر سهم الشركة العاملة في مجال الركوب التشاركي دون السعر الذي حددته أوبر للطرح العام والبالغ 45 دولاراً.

وتعتبر هذه هي الجلسة السابعة للسهم بعد أن سجل خسائر بنحو 6.9 بالمئة تقريباً في أول 6 أيام للتداول.

ومرت أوبر بالعديد من المراحل الصعبة طوال فترة تواجدها البالغة 10 سنوات تقريباً، وسط منافسة شرسة من شركات تقدم نفس الخدمات.

وبحلول الساعة 3:09 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سهم أوبر بنحو 2.9 بالمئة إلى 40.68 دولار.

وتراجعت القيمة السوقية للشركة الأمريكية إلى 68.444 مليار دولار، لتكون أقل بكثير عن سعر الطرح العام البالغ 82 مليار دولار.

وكان سهم أوبر سجل مكاسب بنحو 0.7 بالمئة خلال الأسبوع الماضي رغم الخسائر التي تلاحقه منذ الطرح العام.

مباشر (اقتصاد)

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