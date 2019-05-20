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عضو بالفيدرالي يستبعد احتمالية خفض معدل الفائدة

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عضو بالفيدرالي يستبعد احتمالية خفض معدل الفائدة عضو بالفيدرالي يستبعد احتمالية خفض معدل الفائدة

مباشر: استبعد عضو في بنك الاحتياطي الفيدرالي احتمالية قيام المركزي الأمريكي بخفض معدل الفائدة، في رؤية تخالف توقعات السوق.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية أتلانتا "رفائيل بوستيك" في لقاء مع محطة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الإثنين، "أود أن أقول أنني لا أتوقع أن يكون تخفيض سعر الفائدة أمراً وشيك الحدوث، وبالتأكيد ليس بحلول سبتمبر/أيلول المقبل".

وأوضح بوستيك الذي عبر عن ثقته في الاقتصاد الأمريكي وفي موقف الفيدرالي بشأن السياسة النقدية، أنه يجب أن تحدث بعض الأشياء حتى يمكن تنفيذ عملية خفض معدل الفائدة.

ويقوم السوق بتسعير احتمالية 48 بالمئة لخفض معدل الفائدة بحلول شهر سبتمبر/أيلول المقبل و73 بالمئة احتمالية للتحرك في الاتجاه الهابط قبل نهاية هذا العام.

وفي الواقع، يرى التجار احتمالية 31 بالمئة لخفض معدل الفائدة مرتين قبل أن ينتهي عام 2019.

ومن جهة أخرى، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض توقعاته بشأن زيادة معدل الفائدة إلى الصفر في العام الجاري.

مباشر (اقتصاد)

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