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سهم تسلا يتراجع دون 200 دولار لأول مرة منذ 2016

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سهم تسلا يتراجع دون 200 دولار لأول مرة منذ 2016 سهم تسلا يتراجع دون 200 دولار لأول مرة منذ 2016

مباشر: تراجع سهم تسلا دون 200 دولار للمرة الأولى منذ ديسمبر عام 2016 خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعد أن فقد أكثر من 6 بالمئة من قيمته.

وتأتي الخسائر في قيمة سهم الشركة المصنعة للسيارات الكهربية بالتزامن مع الاحتكاكات التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم.

ويضاف الهبوط الأخير في سعر سهم الشركة الأمريكية إلى الضغوط التي يتعرض لها السهم خلال العام الحالي بانخفاض 41 بالمئة تقريباً حتى الآن.

وقامت شركة "ويدبوش" للأوراق المالية بخفض السعر المستهدف لسهم تسلا إلى 230 دولاراً بدلاً من 275 دولاراً سابقاً.

واستشهدت "ويدبوش" في قرارها بمخاوف رئيسية تتعلق بخطة نمو صانعة السيارات الكهربية التي يشغل منصب رئيسها التنفيذي "إيلون موسك" إضافة لشكوك حول الطلب الأمريكي على مركباتها "موديل 3".

وحذر المحلل في ويدبوش "دان إيفز" خلال مذكرة للمستثمرين نقلتها "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، من احتمالية تعرض أهداف تسلا الربحية إلى ضربة قوية خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وبحلول الساعة 2:18 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سهم "تسلا" بأكثر من 6.1 بالمئة ليتراجع إلى 198.13 دولار.

وتراجع بذلك سعر سهم الشركة الأمريكية دون مستوى 200 دولار للمرة الأولى منذ ديسمبر من عام 2016.

مباشر (اقتصاد)

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