محدث..الدولار يتحول للهبوط عالمياً مع ترقب محضر الفيدرالي وتطورات تجارية

مباشر: تحول الدولار الأمريكي إلى الهبوط أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين، وسط ترقب محضر اجتماع الفيدرالي ومع التطورات التجارية العالمية التي عقدت العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وينتظر المستثمرون الإفصاح عن محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدراليوالمزمع إعلانه الأربعاء المقبل، والذي من المتوقع أن يعطي إشارات حول اجتماع 1 مايو/آيار الجاري والذي شهد الإبقاء على معدل الفائدة كما هو دون تغيير.

وذكر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية أتلانتا أنه من غير المرجح خفض معدل الفائدة حتى اجتماع سبتمبر/أيلول المقبل.

ومن جهة أخرى، عمقت شركة "جوجل" من الخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة، عقب قرارها بوقف ترخيص نظام التشغيل للهواتف المحمولة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، في خطوة انضم لها شركات أخرى مثل إنتل وكوالكوم وغيرهم.

وفي الأسبوع الماضي رفعت الصين التعريفات الجمركية على سلع وواردات أمريكية بقيمة 60 مليار دولار.

وجاء القرار الصيني بعد زيادة الولايات المتحدة التعريفات الجمركية على واردات من بكين بقيمة 200 مليار دولار من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة.

وبحلول الساعة 2:24 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار أمام اليورو هامشياً بنحو 0.08 بالمئة لتصعد العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1167 دولار، كما هبط بشكل طفيف أمام الين 0.09 بالمئة مُسجلاً 109.98 ين.

وانخفضت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.08 بالمئة إلى 1.2734 دولار، كما هبطت أمام الفرنك السويسري بأكثر من 0.2 بالمئة مُسجلة 1.0085 فرنك.

وخلال تلك الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة هامشية 0.08 بالمئة إلى 97.921.

وفي الأسبوع الماضي كان الدولار سجل أكبر مكاسب منذ بداية مارس/آذار، بالتزامن مع إعلان بيانات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة.