فورد تعلن تسريح 7 آلاف موظف بحلول أغسطس

مباشر: أعلنت شركة فورد موتور للسيارات أنها تعتزم تسريح حوالي 7 آلاف موظف أو حوالي 10 بالمئة من قوتها العاملة عالمياً، كجزء من خطة إعادة هيكلة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة "جيمس هاكيت" في رسالة عبر البريد الإلكتروني للموظفين، اليوم الإثنين، إنه سيتم خفض 2300 وظيفة في الولايات المتحدة.

وذكر هاكيت خلال الرسالة أن الشركة دخلت المرحلة النهائية من خطة إعادة الهيكلة الذكية مع الإشارة إلى أن الموظفين في أمريكا الشمالية سيتأثرون بهذه المرحلة بدءاً من الغد.

وأشارت الشركة المصنعة للسيارات إلى أن غالبية خفض الوظائف سيتم في 24 مايو/آيار الجاري.

وأوضحت أن عمليات إعادة الهيكلة مستمرة في أوروبا والصين وأمريكا الجنوبية ومجموعة الأسواق الدولية.

وتتوقع فورد إتمام عملية خفض العمالة في تلك الأسواق بحلول نهاية شهر أغسطس/آب المقبل.

وأوضحت الشركة أن تقليص رواتب الـ7000 موظف سيؤدي إلى توفير ما يقرب من 600 مليون دولار سنوياً لفورد.

وبحلول الساعة 1:55 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سهم فورد موتور بنسبة 0.3 بالمئة إلى 10.26 دولار.