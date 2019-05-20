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"داو جونز" يتراجع 150 نقطة بالمستهل مع أزمة هواوي

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"داو جونز" يتراجع 150 نقطة بالمستهل مع أزمة هواوي "داو جونز" يتراجع 150 نقطة بالمستهل مع أزمة هواوي

مباشر: خيمت الخسائر الملحوظة على مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، ليفقد "داو جونز" نحو 150 نقطة من قيمته وسط تفاقم حظر التعامل مع هواوي.

وتأثرت أسواق الأسهم الأمريكية سلباً بفعل مأزق شركة هواوي الصينية ما أدى إلى ضغوط داخل القطاع التكنولوجي.

وتراجع قطاع التكنولوجيا بنحو 1.6 بالمئة عند بداية تعاملات اليوم.

وكانت شركة جوجل التابعة لألفابت قامت بتعليق النشاط التجاري مع هواوي في خطوة أعقبت القرار الأمريكي بوضع الشركة الصينية ضمن قائمة تتطلب من الشركات الأمريكية الحصول على رخصة للقيام بأنشطتها معها.

وفي أعقاب قرار جوجل أفادت تقارير إعلامية بأن شركات مثل إنتل وكوالكوم وبرودكوم ستحذو نفس حذوها فيما يتعلق بالتعامل مع هواوي وذلك لحين إشعار آخر.

وعلى جانب آخر، فإن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين لا تزال قائمة حيث أُشير في الأسبوع الماضي لتوقف المحادثات بين الجانبين.

وبحلول الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.6 بالمئة أو ما يعادل 144.2 نقطة ليهبط إلى 25619.8 نقطة.

كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة تزيد عن 0.7 بالمئة ليسجل 2839.2 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر "ناسداك" فشهد هبوطاً بنحو 1.3 بالمئة ليسجل 7714.2 نقطة.

وخلال نفس الفترة، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية عند مستوى 97.947.

مباشر (اقتصاد)

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