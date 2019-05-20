السعودية: اتفاقية مع شركة أمريكية لبناء وحدات لمستفيدي الإسكان التنموي

الرياض- مباشر: وقع برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان السعودية اتفاقية مع شركة كاتيرا الأمريكية، لبناء أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية في 5 مناطق من مناطق المملكة، بهدف توفير المزيد من الوحدات السكنية وتلبية احتياج المستفيدين من البرنامج في جميع مناطق المملكة.

وقال برنامج الإسكان التنموي في بيان صحفي، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية- واس، إن الاتفاقية تأتي استمراراً لسلسلة من الاتفاقيات التي أبرمها البرنامج خلال الفترة الماضية، وتستهدف بناء الوحدات السكنية في عدد من مدن ومحافظات مناطق المملكة.

وأوضح أن الاتفاقية ستعمل على توفير 4101 وحدة سكنية في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، والجوف، والقصيم، إذ تشمل 2482 وحدة سكنية في منطقة مكة المكرمة، و1043 وحدة سكنية في المدينة المنورة، و140 وحدة سكنية في الباحة، و191 وحدة سكنية في الجوف، وأخيراً 245 وحدة سكنية في منطقة القصيم.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر وزارة الإسكان وبحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، والمدير العام التنفيذي لشركة "سوفت بنك اس، بي، اي، ايه" السعودية.

ويعتبر صندوق الرؤية سوفت بنك، أحد كبار المستثمرين في شركة كاتيرا، ومثّل الإسكان التنموي في الاتفاقية مازن بن محمد الدوواد المشرف العام على البرنامج، ومن جانب شركة كاتيرا الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا في الشركة آش باهاردواج.

ويأتي خيار البناء كأحد خيارات "الإسكان التنموي" لتوفير خيارات متنوعة من المساكن التي تتلائم مع احتياج كل أسرة وطبيعة المواقع التي تسكنها الأسر، إضافة إلى خيارات أخرى منها توفير وحدات سكنية من السوق، وكذلك وحدات وزارة الإسكان الجاهزة والمتوفرة في عدد من مناطق المملكة.

يذكر أن برنامج الإسكان التنموي أحد مبادرات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030، ويهدف لتلبية احتياج الأسر الأشد حاجـة فــي المجتمــع من المساكن وتمكيـنهم من تملـك المسكن المناسب أو الانتفــاع به وفق احتياجاتهـم وقدراتهـم المادية.

ولضمان سرعة تلبية احتياج الأسر الأشد حاجة، فقد تم إبرام اتفاقيات شراكة مع أكثر من 200 جمعية أهلية منتشرة في جميع مناطق ومحافظات المملكة، لتتولى مهام التواصل وزيارة الأسر ومساعدتها باختيار المسكن ومتابعة التسليم وإدارة وتشغيل الوحدات السكنية.

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