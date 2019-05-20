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الأصول المالية في أستراليا ترتفع بعد فوز مفاجئ للائتلاف الحاكم

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الأصول المالية في أستراليا ترتفع بعد فوز مفاجئ للائتلاف الحاكم الأصول المالية في أستراليا ترتفع بعد فوز مفاجئ للائتلاف الحاكم

مباشر: شهدت الأصول المالية في أستراليا قفزة قوية في تعاملات اليوم الإثنين، بعد أن حققت حكومة المحافظين في البلاد انتصاراً مفاجئاً بالانتخابات خلال عطلة الأسبوع.

وصعد الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بنحو 1 بالمئة في التعاملات ليصل إلى مستوى 0.6938 دولار أمريكي، قبل أن يقلص تلك المكاسب في وقت لاحق.

وتأتي المكاسب في الأسواق المالية بأستراليا على خلفية تصويت الناخبين لصالح عودة "سكوت موريسون" التابع للحزب الليبرالي الأسترالي إلى السلطة خلال الانتخابات العامة التي عقدت في عطلة الأسبوع الماضي مع فوز الائتلاف الحاكم المكون من الحزب الليبرالي والحزب الوطني.

وتمثل هذه النتائج مفاجأة بالنسبة للأسواق، حيث أن حزب العمل المعارض في البلاد كان يتقدم استطلاعات الرأي في غالبية العامين الماضيين تقريباً.

وكان الضعف سيطر على العملة المحلية في أستراليا لتسجل أدنى مستوى في أربعة أشهر خلال تعاملات الجمعة الماضية وسط توقعات بخفض بنك الاحتياطي في أستراليا معدل الفائدة إلى جانب آثار التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين بالعالم.

ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي في أستراليا قراره بشأن معدل الفائدة عقب انتهاء اجتماع السياسة النقدية غداً الثلاثاء.

وبحلول الساعة 1:02 مساءً بتوقيت جرينتش، صعدت عملة أستراليا بنحو 0.7 بالمئة مقابل نظيرتها الأمريكية ليسجل الدولار الأسترالي 0.6913 دولار أمريكي.

وبنهاية الجلسة، ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز/ إيه.إس.إكس 200" للأسهم الأسترالية بأكثر من 1.7 بالمئة إلى 6476.1 نقطة.

مباشر (اقتصاد)

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