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الأربعاء.. بدء تداول أسهم شركة المراكز العربية

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الأربعاء.. بدء تداول أسهم شركة المراكز العربية الأربعاء.. بدء تداول أسهم شركة المراكز العربية

الرياض- مباشر: أعلنت شركة السوق المالية (تداول) عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة المراكز العربية اعتباراً من يوم الأربعاء 22 مايو 2019م، بالرمز 4321.

وقالت "تداول"، إن نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم ستكون 10%.

وأعلنت "شركة المراكز العربية عن اختتام عملية الاكتتاب العام الأولي لأسهمها بالسوق السعودي بنجاح مع انتهاء فترة طرح الأسهم الخاصة بشريحة المكتتبين الأفراد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة المراكز العربية أوليفييه نوغارو في بيان سابق، إن الشركة نجحت في جمع 2.8 مليار ريال سعودي.

وتم تحديد سعر الطرح بمبلغ 26 ريال سعودي للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة بعد الموافقة على الطرح ستبلغ 12.4 مليار ريال سعودي.

وتم طرح 95 مليون سهم، تشمل 65 مليون سهم حالي، و30 مليون سهم جديد سيتم إصدارها من قبل الشركة عن طريق زيادة رأس المال (يشار اليها مجتمعةً بـ "أسهم الطرح").

وبلغ إجمالي حجم الطرح 2.5 مليار ريال سعودي باستثناء خيار الشراء، بينما يبلغ إجمالي حجم الطرح 2.8 مليار ريال سعودي بما في ذلك 12.825 مليون سهم للتخصيص الإضافي، التي تم تخصيصها وفقًا لشروط خيار الشراء.

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