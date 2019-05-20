إعلان شركة زهرة الواحة للتجارة بخصوص طريقة وموعد توزيع الأرباح على المساهمين عن العام المالي 2018م

بالإشارة إلى إعلان شركة زهرة الواحة للتجارة على موقع تداول في 19 مارس 2019م بشأن توصية مجلس الإدارة لتوزيع الأرباح النقدية للمساهمين عن العام المالي 2018م، والتى تم أعتمادها من الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 19 مايو 2019م والتى تم الإعلان عن نتائج اجتماعها على موقع تداول فى 20 مايو 2019م.

يسر شركة زهرة الواحة للتجارة أن تعلن لمساهميها طريقة وموعد توزيع أرباح العام المالي 2018م، باجمالى مبلغ 15,000,000 ريال سعودى بواقع واحد (1) ريال سعودى لكل سهم ما يمثل 10% من القيمة الأسمية للسهم، وسوف يبدء توزيع الأرباح من يوم الخميس الموافق 13 يونيو 2019م، علما بأن أحقية توزيع الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الأستحقاق والمسجلين فى سجل مساهمى الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم أنعقاد الجمعية العامة للشركة.

وسوف يقوم البنك العربى الوطنى بعملية توزيع الأرباح للمساهمين المستحقين عن طريق التحويل المباشر إلى حساباتهم الشخصية والمربوطة بمحافظهم الأستثمارية بجميع البنوك المحلية.

وترجو الشركة من جميع مساهميها الكرام ضرورة تحديث بيانات حساباتهم البنكية لدى البنوك قبل موعد بدء توزيع الأرباح لضمان إيداع الأرباح فى حسابتهم.

وفي حال عدم أستلام الأرباح المستحقة بعد موعد التوزيع أو وجود أي أستفسارات أخرى بشأن الأرباح يرجى التواصل مع البنك العربى الوطنى على هاتف رقم 920000478 أو زيارة أحد فروع للبنك.