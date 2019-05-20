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تداول تعلن عن تمديد فترتي مزاد الإغلاق والتداول على سعر الإغلاق يوم 28مايو تزامناً ًمع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الانضمام إلى مؤشر إم إس سي آي (MSCI) للأسواق الناشئة

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تداول تعلن عن تمديد فترتي مزاد الإغلاق والتداول على سعر الإغلاق يوم 28مايو تزامناً ًمع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الانضمام إلى مؤشر إم إس سي آي (MSCI) للأسواق الناشئة تداول تعلن عن تمديد فترتي مزاد الإغلاق والتداول على سعر الإغلاق يوم 28مايو تزامناً ًمع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الانضمام إلى مؤشر إم إس سي آي (MSCI) للأسواق الناشئة

تعلن شركة السوق المالية (تداول) بأنه سيتم تمديد فترة مزاد الإغلاق لتصبح عشرين دقيقة (بدلاً من عشر دقائق)، وتمديد فترة التداول على سعر الإغلاق أيضاً لعشرين دقيقة (بدلاً من عشر دقائق)، بالتالي تبدأ فترة مزاد الإغلاق الساعة 3:00 مساءً وتنتهي الساعة 3:20 مساءً، وتبدأ فترة التداول على سعر الإغلاق الساعة 3:20 مساءً وتنتهي الساعة 3:40 مساءً وذلك فقط ليوم الثلاثاء 23/9/1440 هـ الموافق 28/5/2019م.
ويأتي تمديد الفترتين بالتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الانضمام إلى مؤشر إم إس سي آي (MSCI) للأسواق الناشئة يوم الأربعاء 24/9/1440هـ الموافق 29/5/2019م، وذلك بحسب الإغلاق ليوم الثلاثاء 23/9/1440 هـ الموافق 28/5/2019م، علماً بأن المرحلة الأولى ستمثل 50% من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية في مؤشر إم إس سي آي (MSCI).

مباشر (اقتصاد)

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