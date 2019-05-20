إعلان إلحاقي من شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري بخصوص عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31/12/2018 على موقع السوق المالية السعودية (تداول) في الوقت المحدد.

بند توضيح تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-08-24 الموافق 2019-04-29 التغير الحاصل على التطوير إلحاقاً لإعلان الشركة بتاريخ 29 أبريل 2019 بشأن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31/12/2018 على موقع السوق المالية السعودية (تداول) في الوقت المحدد، تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري أنها لا تزال بصدد تزويد مراجع الحسابات بالمزيد من المعلومات وكذلك تحديث بعض المعلومات التي سبق تقديمها له، وذلك في ضوء بلوغ خسائر الشركة المتراكمة 198.52% من رأس المال على نحو ما أعلنته الشركة بتاريخ 13 فبراير 2019، وهو الأمر الذى أدى إلى عدم الانتهاء من بعض إجراءات المراجعة، ومن ثم عدم التمكن من نشر النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/12/2018 على موقع السوق المالية السعودية (تداول) خلال الفترة الزمنية المتوقعة الواردة بإعلان الشركة المنشور بتاريخ 29 أبريل 2019.

وتتوقع الشركة نشر قوائمها المالية المشار إليها قبل نهاية مايو 2019، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات في هذا الصدد فور توفرها.

الأثر المالي للتغير الحاصل يتعذر حالياً تحديد الأثر المالي الذي قد يترتب على عدم التمكن من نشر النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/12/2018 في الوقت المحدد حيث لا تزال عملية المراجعة مستمرة، وسوف يتم الإفصاح عن هذا الأثر- إن وجد- في حينه. معلومات اضافية تؤكد الشركة أن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31/12/2018 في الوقت المحدد إنما يعود فقط لأمر إجرائي يتعلق بعملية المراجعة على نحو ما ورد أعلاه، ولا يتعلق بعمليات الشركة التشغيلية.

كما تود الشركة التوضيح بأنه سينطبق عليها "إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة وفقاً لقواعد الادراج" والمعلن عن نشرها على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 25 مارس 2019.