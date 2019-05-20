إعلان مجموعة أنعام الدولية القابضة عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامن والثلاثون ، والمقرر انعقادها بمشيئة الله يوم الثلاثاء 22/10/1440هـ الموافق 25/06/2019م مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق كراون بلازا - جدة رابط بمقر الاجتماع الموقع تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-10-22 الموافق 2019-06-25 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل . واذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه . جدول أعمال الجمعية 1) التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م .

2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

3) التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م .

4) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م ، والربع الأول من عام 2020م وتحديد أتعابه .

5) التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

6) التصويت على توصية مجلس الادارة بتعيين عضو من خارج المجلس ، الأستاذ/ أحمد طارق عبدالرحمن مراد عضو في لجنة المراجعة اعتبارا من تاريخ 06/01/2019م الى تاريخ 27/11/2021م وذلك بدلا عن عضو مجلس الادارة المستقيل ،الأستاذ محمد عبدالرحمن صالح عطار، من عضوية لجنة المراجعة في 06/01/2019م على أن يسري التعيين اعتبارا من تاريخ قرار التوصية الصادر في 06/01/2019 ، يأتي هذا التعيين وفقا للائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق) .

نموذج التوكيل التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة العاشرة صباح الجمعة 18/10/1440هـ الموافق 21/06/2019م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحا ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط: www.tadawulaty.com.sa معلومات اضافية أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية ، واحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. ويحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على الا يكون عضوا في مجلس الادارة أو موظفا في الشركة ، وأن يكون مصادقا عليه من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبا لأحدها ، أو اذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية أو احدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق ، كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق . وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وارساله الى شركة مجموعة انعام القابضة المركز الرئيسي شارع المحجر العام بجدة ص ب 6352 جدة 21442 تلفون 0126357007 فاكس 0126357006 ، وعلى الوكيل ابراز اصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية ، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية .

وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع ادارة علاقات المساهمين هاتف 0126357007 تحويلة 150 او 123 بريد الكتروني skhair@anaamgroup.com