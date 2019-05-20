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"تداول": مدة فترتي مزاد الإغلاق والتداول على سعر الإغلاق..28مايو​

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"تداول": مدة فترتي مزاد الإغلاق والتداول على سعر الإغلاق..28مايو​ "تداول": مدة فترتي مزاد الإغلاق والتداول على سعر الإغلاق..28مايو​

الرياض – مباشر: قالت شركة السوق المالية (تداول)، اليوم الاثنين، إنه سيتم تمديد فترتي مزاد الإغلاق والتداول على سعر الإغلاق يوم 28مايو/أيار الجاري؛ تزامناً مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الانضمام إلى مؤشر إم إس سي آي (MSCI) للأسواق الناشئة.

وقالت (تداول)، في بيان لها، إنه سيتم تمديد فترة مزاد الإغلاق لتصبح 20 دقيقة بدلاً من 10 دقائق، وتمديد فترة التداول على سعر الإغلاق أيضاً لـ20 دقيقة بدلاً من 10 دقائق.

وأضافت "تداول"، أن فترة مزاد الإغلاق في هذا اليوم ستبدأ الساعة 3:00 مساءً وتنتهي الساعة 3:20 مساءً، وتبدأ فترة التداول على سعر الإغلاق الساعة 3:20 مساءً وتنتهي الساعة 3:40 مساءً؛ وذلك فقط ليوم الثلاثاء الموافق 28 مايو/أيار 2019.

وأوضحت "تداول"، أن تمديد الفترتين يأتي بالتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الانضمام إلى مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة يوم الأربعاء الموافق 29 مايو/أيار الجاري، وذلك بحسب الإغلاق ليوم الثلاثاء.

يذكر أن المرحلة الأولى ستمثل 50 بالمائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية في مؤشر إم إس سي آي.

وأظهرت المراجعة نصف السنوية لمؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة (MSCI)، "مورجان ستانلي سابقاً"، إدراج مؤشر إم.إس.سي.آي السعودية على مؤشرها الأوسع نطاقاً للأسواق الناشئة الذي يحظى بمتابعة وثيقة.

وذكرت المؤسسة، أن من المقرر إضافة 30 ورقة مالية سعودية، يبلغ وزنها الإجمالي 1.42 بالمئة على مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة.

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