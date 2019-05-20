إدانة متداول بالسوق السعودي للتلاعب بأسهم 3 شركات

الرياض – مباشر: أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بالسعودية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضد ماجد بن حميد بن بخيت اللهيبي.

وانتهى منطوق القرار، وفقا لبيان للأمانة العامة اليوم، بإدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله على أسهم 3 شركات، هي: (الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية، وشركة جبل عمر للتطوير، والشركة الوطنية للتأمين)؛ وذلك خلال الفترة من 9 ديسمبر/كانون الأول 2013 إلى 26 ديسمبر/كانون الأول 2013.

وأشارت الأمانة، إلى أن هذه التصرفات والممارسات شكلت تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.

وتضمن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات على المتداول؛ تشمل فرض غرامة مالية قيمتها 180 ألف ريال عن هذه المخالفات، وإلزامه بدفع 151.61 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة تلك المخالفات.

وقررت اللجنة، منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة واحدة، ومنعه من العمل في الشركات التي يتداول أسهمها في السوق المالية لمدة عام.

ولفتت الأمانة، إلى أنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

ترشيحات:

شركة أبحاث تتوقع ارتفاع توزيعات أسمنت العربية وتوصي بـ"زيادة المراكز"

الشورى السعودي يرفض رفع عقوبة مخالفة نظام النقل لـ100ألف ريال

الشورى يطالب وزارة الإسكان بإعداد نظام للتطوير العقاري بالسعودية

الشورى السعودي يوافق على مشروع تعديلات نظام صندوق التنمية الصناعية

الملك سلمان يصدر أمراً ملكياً بترقية قضاة