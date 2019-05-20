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سهم "دويتشه بنك" يتراجع لمستوى قياسي متدني بعد توصية بالبيع

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سهم "دويتشه بنك" يتراجع لمستوى قياسي متدني بعد توصية بالبيع سهم "دويتشه بنك" يتراجع لمستوى قياسي متدني بعد توصية بالبيع

مباشر: تهاوى سهم "دويتشه بنك" لأدنى مستوى على الإطلاق خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعد أن أوصى "يو.بي.إس" ببيع السهم.

وبحلول الساعة 12:15 مساءً بتوقيت جرينتش انخفض سهم "دويتشه بنك" بنحو 2.9 بالمئة ليصل إلى 6.65 يورو، بعد أن هبط بنسبة 3 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وخفض اليوم "يو.بي.إس" بنك السعر المستهدف لـ"دويتشه بنك" من 7.80 يورو (7.45 دولار) إلى 5.70 يورو.

وأشار البنك إلى أن السبب في التوصية ببيع السهم جاءت نتيجة عدم توقعه تحسن الظروف التشغيلية في أي وقت قريب.

وتابع: "دويتشه بنك لايزال عرضة للأحداث الخارجية، كما أن ارتفاع الأسعار يعد الآن أملاً بعيد المنال".

ومنذ بداية العام الجاري انخفض سهم المصرف الألماني بنحو 5 بالمئة، كما تراجع بنحو 40 بالمئة في فترة الـ12 شهر الماضية وبنسبة 75 بالمئة في آخر 5 سنوات.

كما يواجه "دويتشه بنك" ضغوطاً من المستثمرين لتقليص الخدمات المصرفية الاستثمارية بشكل خاص عقب انهيار المحادثات المبكرة للاندماج مع "كوميرز بنك".

مباشر (اقتصاد)

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