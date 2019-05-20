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الرئيس الأوكراني الجديد يحل البرلمان ويدعو لانتخابات عامة مبكرة

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الرئيس الأوكراني الجديد يحل البرلمان ويدعو لانتخابات عامة مبكرة الرئيس الأوكراني الجديد يحل البرلمان ويدعو لانتخابات عامة مبكرة

مباشر: قرر الرئيس الأوكراني حل البرلمان بعد توليه المنصب بشكل رسمي اليوم الاثنين داعياً إلى انتخابات مبكرة.

والحزب الجديد لفولوديمير زيلينكسي الممثل الكوميدي والذي فاز في انتخابات الرئاسة في أوكرانيا منذ شهرين لا يمتلك ممثلين داخل البرلمان، مما يجعل خطوة حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة متوقعة.

ووضع زيلينكسي تحقيق هدنة في شرق أوكرانيا أولوية له وذلك بعد 5 سنوات من النزاع مع الانفصالين المدعومين من روسا والذي أسفر عن مقتل 13 ألف شخص.

وتابع أن الحوار مع قد يتم فقط بعد استرداد الإقليم الأوكراني وأسرى الحرب.

ودعا الرئيس الأوكرني المنتخب المشرعين لاستغلال الشهرين اللذين يسبقا الانتخابات العامة من أجل تمرير قانون يجردهم من الحصانة من القضاء وقانون آخر يحظر على المسئولين إثراء نفسهم بطرق غير مشروعة.

مباشر (اقتصاد)

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