سهم "توماس كوك" يتهاوى 58% في 3 جلسات

من: نهى النحاس

مباشر: تراجع سهم شركة "توماس كوك" بنحو 58 بالمئة على مدار 3 جلسات عقب الإخفاقات المالية التي تسجلها شركة الحجوزات البريطانية.

ومنذ جلسة الخميس الماضي وحتى اليوم الاثنين تراجع سهم الشركة من مستوى 23 بنساً وحتى مستوى أدنى من 10 بنسات.

أداء سهم "توماس كوك" في الـ3 جلسات الماضية - المصدر: ياهو فاينانس

وكانت الشركة أعلنت في الأسبوع الماضي تسجيل خسائر بقيمة 1.45 مليار إسترليني في فترة الأشهر الـ6 المنتهية في مارس/آذار الماضي، مقابل خسائر قيمتها 303 مليون إسترليني خلال فترة المقارنة.

وقالت الشركة في إفصاحاها المالي إن عدم اليقين السياسي المرتبط بالبريكست تسبب في تراجع الطلب على الرحلات الصيفية.

كما تراجعت إيرادات "توماس كوك" عند مستوى 3.02 مليار إسترليني في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول وحتى مارس/آذار، في مقابل مستوى 3.22 مليار إسترليني في 2018.

وفي يوم الجمعة خفض "سيتي جروب" السعر المستهدف لسهم "توماس كوك" من 28 بنس حتى مستوى صفر.

وأنهى سهم الشركة البريطانية تعاملات الجمعة على انخفاض بنحو 40 بالمئة عند 11.80 بنس.

كما أنه عمق تلك الخسائر خلال جلسة اليوم، وبحلول الساعة 11:35 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع سهم "توماس كوك" بنحو 16.9 بالمئة إلى 9.81 بنس.