شركة أبحاث تتوقع ارتفاع توزيعات أسمنت العربية وتوصي بـ"زيادة المراكز"

الرياض ـ مباشر: توقعت الجزيرة كابيتال أن تحقق شركة أسمنت العربية تدفقات نقدية حرة كبيرة تصل إلى 190 مليون ريال، الأمر الذي يحفز احتمال زيادة توزيع الأرباح للعام 2019 إلى 1.25 ريال للسهم.

وقالت شركة الأبحاث، في تقرير اطلع عليه "مباشر" اليوم الاثنين، إنه من المتوقع أن تحقق الشركة صافي ربح بحدود 152.4 مليون ريال خلال عام 2019.

كما توقعت حدوث تحسن تدريجي في حجم المبيعات خلال السنوات القادمة بدعم من بدء تنفيذ المشاريع الكبيرة في المنطقة الغربية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تستمر أسعار البيع لدى الشركة عند مستوياتها المرتفعة خلال السنة المالية 2019.

وتابعت: "تعتبر المشاريع الكبيرة وغيرها من مبادرات الإسكان من أهم حوافز نمو قطاع الأسمنت السعودي، والتي يمكن أن يظهر أثرها بعد العام 2019".

وقالت الجزيرة كابيتال إن نتائج الشركة للربع الأول من 2019، تفوقت على توقعاتها نتيجة ارتفاع متوسط سعر الطن، وجاءت المبيعات أعلى من التوقعات.

وأوصت شركة الأبحاث لسهم الشركة بـ "زيادة المراكز"، بسعر مستهدف 31.70 ريال للسهم.

وتحولت أسمنت العربية إلى الربحية بالربع الأول من 2019، بصافي ربح بلغ 37.1 مليون ريال، مقابل خسائر صافية بلغت 6.1 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وأنهى السهم جلسة أمس الأحد عند مستوى 24 ريالا، بتراجع نسبته 0.91 بالمائة.

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