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محدث.. إنتل وشركات أخرى تنضم لجوجل وتوقف التعامل مع هواوي

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من: سالي إسماعيل

مباشر: تعرضت شركة هواوي الصينية إلى ضربة قوية بمنع التعامل معها من قبل جوجل قبل أن تنضم مجموعة أخرى من شركات التكنولوجيا لتطبيق القرار نفسه، في خطوة تزيد من التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

وقرر عدد من شركات التكنولوجيا، اليوم الإثنين، الانضمام لشركة البحث العالمية "جوجل" في أعقاب الحظر الحكومي من قبل الولايات المتحدة لشركة الهواتف "هواوي".

وأفاد تقرير نشرته وكالة بلومبرج الأمريكية نقلاً عن مصادر مطلعة على الأمر لكنها لم تفصح عن هويتها، بأن شركات "إنتل" و"كوالكوم" و"برودكوم" و"زيلنكس" أبلغت موظفيها بأنهم لن يقوموا بتوفير الإمدادات لشركة "هواوي".

وتأتي هذه التقارير بعد ساعات قليلة من إعلان شركة جوجل وقف ترخيض نظام التشغيل للهواتف المحمولة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد.

وأوقفت الشركة الأمريكية جوجل نشاطها التجاري مع هواوي، وهو ما يتضمن نقل الأجهزة والبرامج وخدمات التكنولوجيا الرئيسية.

ويأتي تحرك جوجل هذا امتثالاً للقرار التنفيذي الذي اتخذته الولايات المتحدة بشأن وضع هواوي ضمن "قائمة الكيانات" التي تعتبرها تمثل تهديداً للأمن القومي.

وبموجب القرار الأمريكي، فإن الشركات في الولايات المتحدة بحاجة إلى الحصول على ترخيص خاص من أجل بيع المنتجات للنظيرتها الصينية.

ونشرت شركة جوجل من خلال حسابها "أندرويد" على "تويتر" توضيح بالنسبة لمستخدمي هواتف "هواوي" المحمولة.

وقالت: "بالنسبة إلى أسئلة مستخدمي هواوي فيما يتعلق بالخطوات التي نتبعها للامتثال لإجراءات حكومة الولايات المتحدة الأخيرة: نؤكد لك بينما نلتزم بجميع متطلبات الأمريكية، فإن خدماتنا مثل جوجل بلاي آند سيكورتي من جوجل بلاي بروتكت ستظل متاحة من خلال هاتفك هواوي الحالي".

يذكر أن هواوي كانت ثاني أكبر صانعة هواتف ذكية بحسب حصتها في السوق العالمي خلال الربع الأول من هذا العام.

مباشر (اقتصاد)

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