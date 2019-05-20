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بوندسبنك: اقتصاد ألمانيا لا يزال ضعيفاً رغم التعافي الأخير

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بوندسبنك: اقتصاد ألمانيا لا يزال ضعيفاً رغم التعافي الأخير بوندسبنك: اقتصاد ألمانيا لا يزال ضعيفاً رغم التعافي الأخير

مباشر: يرى البنك المركزي في ألمانيا أن تعافي الاقتصاد في مطلع العام الجاري كان نتيجة عوامل غير متكررة وأن الاتجاه العام لا يزال ضعيفاً.

وفي التقرير الشهري لـ"بوندسبنك" والصادر اليوم الاثنين قال إن التدابير النقدية التي عززت الاستهلاك الخاص وتعافي مبيعات السيارات بعد انكماش الإنتاج في العام الماضي إلى جانب الشتاء المعتدل الذي تسبب في تعزيز البناء كل ذلك أدى إلى تعافي أداء الاقتصاد بالربع الأول لـ2019.

وفي أول 3 أشهر من العام الجاري زاد الناتج الإجمالي المحلي في أكبر اقتصاد أوروبي بنحو 0.4 بالمئة، مقابل استقراره في الربع الأخير من 2018.

وأضاف التقرير: "تلك التأثيرات والتي قادت على نحو كبير النمو بعد بداية العام من المتوقع أن تزول أو حتى تنعكس".

وأكد المركزي الألماني أن العوامل الهبوطية مستمرة في الانتشار داخل الصناعة ومن المحتمل أن تتضاعف.

ومع ذلك يتوقع البوندسبنك تعافي النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من العام إلى جانب تعافي الاقتصاد العالمي.

مباشر (اقتصاد)

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