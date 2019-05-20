6 إضافات كروم تساعدك على تحليل أداء موقع الويب بسهولة

تُعد إدارة موقع الويب الخاص بك عملية صعبة للغاية، حيث تتطلب منك الحرص على مواكبة التطورات الجديدة، ومتابعة التحديثات التي تطرأ على طريقة عمل خوارزميات محركات البحث.

بعد أن تجاوز عدد مستخدمي الإنترنت 4 مليارات مستخدم خلال عام 2018، واقترب عدد مواقع الإنترنت من ملياري موقع – وذلك بحسب آخر إحصائيات لحظية لموقع internetlivestats – فإن الموضوع لم يعد مجرد إنشاء موقع، وتشغيله، حيث أصبح الأمر يتطلب استخدام أدوات دقيقة لحساب عدد زوار الموقع، وتتبع سلوكهم، لمساعدة مديري المواقع على تحسين أدائها، وتطويرها باستمرار. ولحسن الحظ؛ هناك العديد من إضافات كروم التي تتيح لك إدارة موقع الويب الخاص بك، وتحسين أدائه، وتطويره بسهولة.

فيما يلي 6 إضافات كروم تساعدك على تحليل أداء موقعك دون مغادرة صفحة الويب:

1- إضافة SimilarWeb:

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تساعدك إضافة SimilarWeb على تحليل أداء موقعك بسهولة، ومساعدتك على تطوير إستراتيجية إدارتك للموقع على ضوء نتائج هذا التحليل؛ للحصول على أفضل النتائج.

تتيح لك هذه الإضافة الاطلاع على المقاييس الرئيسية للموقع، مثل: ترتيب موقعك عالميًا، ومصادر الزيارات، وتتبع عدد الروابط الموجودة على المواقع الأخرى التي تشير إلى موقعك، وتقييم الكلمات المفتاحية Keywords، وما إلى ذلك. والأهم من ذلك، أنها تتيح لك تحليل معدل الارتداد، ومقدار الوقت الذي يقضيه الأشخاص على موقعك.

كما يمكنك من خلالها أيضًا الاطلاع على تحليلات لمواقع منافسيك، والتعرف على أهم مصادر زيارات المستخدمين إلى مواقعهم.

2- إضافة Serpstat:

تعتبر إضافة Serpstat حلاً مثاليًا لإجراء تحليل لترتيب ظهور موقعك في محركات البحث بسهولة، حيث تتيح لك الحصول على بيانات حول الزيارات، والكلمات الرئيسية، وتكلفة النقرة للكلمات الرئيسية، وترتيب موقعك حسب موقع أليكسا، وسرعة الموقع، وكل ذلك من مكان واحد.

كما يمكنك تقييم الكلمات، والعبارات المفتاحية، ومعدلات البحث عنها شهريًا، وعند تحليل مواقع منافسيك، يمكنك اختيار الكلمات الرئيسية المناسبة، التي تريد تضمينها في موقعك، وكذلك تحسين جودة المحتوى من خلال التعرف على الأفكار الرئيسية لمواقع المنافسين، كما يمكنك استخدام هذه الإضافة للتحقق مما إذا كان تصنيف موقعك قد انخفض مؤخرًا.

3- إضافة Woorank:

تعتبر إضافة Woorank أداة قوية لمتخصصي التسويق الإلكتروني، ومطوري الويب، والعاملين بمجال تحسين الظهور في محركات البحث SEO، حيث تساعد في تتبع الكثير من مشكلات مواقع الويب، وتحليلها؛ لتحسين النتائج.

تتيح هذه الإضافة تحليل العديد من عوامل ترتيب الظهور في محركات البحث الخاصة بموقعك، بما في ذلك: سرعة تحميل الموقع، سهولة استخدام الموقع – وخاصة نسخة الهواتف – وأخطاء التطوير، ومعرفة ترتيب الظهور في نتائج البحث بحسب نطاق جغرافي معيّن، وغير ذلك الكثير.

أهم ما يميز هذه الإضافة هو أنها توفر لك نتيجة إجمالية لقوة موقعك، بناءً على فاعلية المجهودات التي تقوم بها لتحسين الموقع، ومن المفيد التحقق من المعايير ذات النقاط الخضراء؛ لمعرفة ما الذي أثّر على موقعك بشكل إيجابي، وكذلك النقاط ذات اللونين البرتقالي والأحمر، لمساعدتك على معرفة ما يلزم لتطوير موقعك، وتحسين أدائه.

4- إضافة Spark Content Optimizer:

توفر هذه الإضافة سهولة الوصول إلى العوامل الأساسية، التي يحتاج محلل موقع الويب إلى معرفتها، حيث تُساعدك في تحسين كل جانب من جوانب المحتوى الموجود على موقعك، من خلال الاستفادة من بيانات ورؤى تحسين محركات البحث المميزة.

تتيح لك إضافة Spark Content Optimizer الوصول لبيانات مثل: تقييم أداء الموقع بالنسبة للكلمات، والعبارات المفتاحية المستخدمة، وتحليل وتتبع الروابط الخلفية Backlinks، التي تشير إلى موقعك، وكذلك الروابط التي تشير إلى مواقع المنافسين، وحركة زيارات الموقع شهريًا.

5- إضافة Page Analytics:

تتيح لك إضافة Page Analytics من جوجل التعرف على كيفية تفاعل العملاء مع موقع الويب الخاص بك، من خلال متابعة العديد من البيانات مثل: عدد المشاهدات، ومتوسط الوقت الذي يقضيه العميل في موقعك، ومعدل الارتداد، وعدد الزوار النشيطين لحظيًا، وتحليل النقرات في الموقع، ومن ثم يمكنك استخدام هذه البيانات لتحسين تصميم الموقع، وتحسين تجربة المستخدم، وزيادة الزيارات.

6- إضافة Check My Links:

تقوم إضافة Check My Links بمسح سريع لصفحات موقع الويب، لتظهر لك الروابط التي تعمل بشكل صحيحن والروابط المُعطلة broken links، مع هذه الإضافة يمكن لمتخصصي التسويق الإلكتروني التأكد من أن مواقع الويب الخاصة بهم تعمل بشكل صحيح، بالإضافة إلى إمكانية التحقق من الروابط الخلفية المُعطلة، لأي محتوى منشور سابقًا على مواقع الويب الأخرى، وهو ما يساعدهم في اتخاذ قرارات أفضل، بشكل أسرع.