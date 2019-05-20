شاومي تطلق هاتف Redmi Note 7S

كشفت شركة شاومي Xiaomi عن هاتفها الذكي الجديد المسمى Redmi Note 7S، الذي يحمل شعارًا يتمثل بـ “كاميرا بدقة 48 ميجابيكسل للجميع”، مما يسلط الضوء على نقطة البيع الرئيسية للهاتف.

ويأتي هاتف شاومي الجديد بعد أن أطلقت الشركة في السابق Redmi Note 7، و Redmi Note 7 Pro، وبعد أن حققت سلسلة Redmi Note 7 أداءً جيدًا في الهند تمثل بمبيعات وصلت إلى مليوني هاتف خلال شهرين فقط.

وتحاول الشركة الآن الوصول إلى المزيد من العملاء من خلال أحدث إضافة إلى السلسة، حيث يتميز جهاز Redmi Note 7S بشاشة بدقة 1080×2340 بيكسلًا بحجم 6.3 إنشًا، بنسبة عرض 19.5:9، مع نتوء صغير يتضمن الكاميرا الأمامية، التي تأتي بدقة 13 ميجابيكسل.

ويأتي الجهاز مع زجاج الحماية Corning Gorilla Glass 5 في الجهتين الأمامية والخلفية، بينما صنعت الشركة الجوانب من الألومنيوم.

ويعمل هاتف شاومي بواسطة معالج Qualcomm 660 من كوالكوم، بتردد 2.2 جيجاهيرتز، بالاقتران مع 3/4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 32/64 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية القابلة للتوسعة عبر microSD حتى 256 جيجابايت.

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وتسلط الشركة الضوء في هذا الهاتف على الكاميرا الخلفية المزدوجة، والتي تأتي بمستشعر أساسي بدقة 48 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8، بحيث يستخدم المستشعر بنية Quad Bayer التي تدمج 4 بيكسلات في بيكسل واحد لإنتاج صور بدقة 12 ميجابيكسل.

وأضافت شاومي مستشعرًا ثانويًا للعمق بدقة 5 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.4 داعمًا للمستشعر الأساسي، ويتميز هذا المستشعر بدعم الوضع الليلي Night Mode مع HDR لتصوير أفضل في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وتوفر الشركة الهاتف بثلاث خيارات لونية هي: الأسود Onyx Black، والأحمر Ruby Red، والأزرق Sapphire Blue، مع واجهة المستخدم MIUI 10 المعتمدة على أندرويد باي 9.0 Android Pie.

ويحتوي Redmi Note 7S على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، داعمة لتقنية الشحن السريع Quick Charge 4 بقدرة 18 واط، لكن صندوق الهاتف يتضمن شاحنًا بقدرة 10 واط فقط.

وتشتمل خيارات الاتصال على 4G VoLTE، و Wi-Fi 802.11ac، و Bluetooth v5.0، و GPS/A-GPS، ومنفذ USB Type-C، ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ميليمتر، مع قارئ بصمات الأصابع المثبت في الجهة الخلفية من الهاتف.

ويبلغ ثمن الجهاز 158 دولارًا أمريكيًا لنسخة 3/32 جيجابايت، و 187 دولارًا أمريكيًا لنسخة 4/64 جيجابايت، على أن يكون الجهاز متاحًا للطلب عبر الإنترنت بدءًا من 23 مايو من خلال موقع شركة شاومي الإلكتروني.