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عاجل: جوجل تحظر هواوي من استخدام خدماتها ومن الحصول على…

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عاجل: جوجل تحظر هواوي من استخدام خدماتها ومن الحصول على… عاجل: جوجل تحظر هواوي من استخدام خدماتها ومن الحصول على…

أفادت وكالة رويترز اليوم الأحد بأن شركة جوجل أوقفت أعمالها التي تتطلب نقل منتجات عتادية وبرمجية مع شركة هواوي؛ باستثناء تلك التي تغطيها تراخيص المصادر المفتوحة، وذلك في ضربة لشركة التقنية الصينية، بعد إدراجها من قبل الأمريكية على قائمتها التجارية السوداء.

وبهذه الخطوة، سوف تفقد هواوي على الفور إمكانية الوصول إلى تحديثات نظام التشغيل أندرويد، كما ستفقد هواتفها الذكية المستقبلية التي تُباع خارج الصين إمكانية الوصول إلى التطبيقات، والخدمات الشائعة على أندرويد، بما في ذلك: متجر جوجل بلاي، وتطبيق خدمة البريد الإلكتروني جيميل.

ووفقًا لمصدر رويترز، فإن تفاصيل تحديد الخدمات التي سوف تُمنع عن هواوي لا تزال قيد المناقشة داخل جوجل. وقال متحدث باسم شركة هواوي يوم الجمعة: إن محامي شركة هواوي يدرسون أيضًا تأثير تصرفات وزارة التجارة الأمريكية.

وحتى مع القرار الجديد من قبل جوجل، إلا أن هواوي سوف تستمر في الوصول إلى نسخة نظام التشغيل أندرويد المتاحة من خلال الترخيص المفتوح المصدر، الذي يجعل النظام متاحًا لكل من يرغب في استخدامه. وقال المصدر: إن جوجل سوف تتوقف عن تقديم أي دعم فني، أو تعاون فيما يخص خدمات أندرويد وجوجل.

ووضعت واشنطن يوم الخميس الماضي شركة هواوي – التي تعد واحدة من أكبر وأنجح الشركات في الصين – على قائمتها التجارية السوداء، الأمر الذي يُصعّب على هواوي التعامل مع الشركات الأمريكية، وهو قرار انتقدته الصين، وقالت: إنها ستتخذ خطوات لحماية شركاتها.

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وتأتي التطورات المحيطة بشركة هواوي في وقت يشهد توترات تجارية بين واشنطن وبكين، ووسط مخاوف تبديها الولايات المتحدة من أن الصين قد تستخدم الهواتف الذكية وأجهزة الشبكات التابعة لهواوي في التجسس على الأمريكيين، وهي مزاعم نفتها الشركة مرارًا وتكرارًا.

وكان مؤسس شركة هواوي ورئيسها التنفيذي (رن جنغفي) قال يوم أمس السبت: إن نمو عملاقة التقنية الصينية “قد يتباطأ، لكن قليلًا” بسبب القيود الأمريكية الأخيرة.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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