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فيفو تطلق vivo Y3 مع بطارية ضخمة وسعر منخفض

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أطلقت شركة فيفو يوم السبت هاتفها الذكي الجديد “فيفو واي 3” vivo Y3، الذي يقدم شاشة ذات نتوء، وثلاث كاميرات خلفية، وبطارية كبيرة السعة؛ بسعر منخفض نسبيًا.

ويضم هاتف “واي 3” معالجًا ثماني النوى من نوع “هيلو بي 35” Helio P35، كما يضم ذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية “مايكرو إس دي” microSD.

ويقدم الجهاز – الذي يأتي بسماكة 8.92 ميليمترات، ويزن 190.5 جرامًا – شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.35 بوصات، وبدقة 1544×720 بكسل. وهو يعمل بالإصدار 9 باي من نظام التشغيل أندرويد.

وفيما يتعلق بالكاميرات الخلفية الثلاث، فإن الرئيسية تأتي بدقة 13 ميجابكسل، مع فتحة عدسة f/2.2، والثانوية للتصوير العريض، بدقة 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا التقاط العمق بدقة 2 ميجابكسل، مع فتحة عدسة f/2.4. أما الكاميرا الأمامية الواقعة ضمن النتوء، فهي تأتي بدقة 16 ميجابكسل.

ويأتي الهاتف مع حساس بصمة على ظهره، بالإضافة إلى المساعد الرقمي الخاص بالشركة – “جوفي” Jovi، ووضع للألعاب الإلكترونية e-sports Mode باسم “جيم كيوب” Game Cube.

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ويتميز “واي 3” أيضًا ببطاريته التي تأتي بسعة كبيرة تبلغ 5,000 ميلي أمبير/ ساعة، وهي تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 18 واطًا، ومع ذلك، فإن الجهاز يأتي مع منفذ “مايكرو يو إس بي” microUSB، وليس “يو إس بي- سي” USB-C.

وتعتزم الشركة الصينية طرح هاتفها الذكي الجديد بثلاثة ألوان: الوردي، والأزرق الحبري، والأزرق الطاووسي، وذلك بسعر يعادل 215 دولارًا أمريكيًا.

فيفو تطلق vivo Y3 مع بطارية ضخمة وسعر منخفض
فيفو تطلق vivo Y3 مع بطارية ضخمة وسعر منخفض
فيفو تطلق vivo Y3 مع بطارية ضخمة وسعر منخفض

البوابة العربية للأخبار التقنية

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