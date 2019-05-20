المركزي الصيني يحذر من الحرب التجارية ويتعهد بمواصلة التحفيزات

مباشر: يرى بنك الشعب الصيني أن تصعيد الحرب التجارية قد يزعزع استقرار الاقتصاد العالمي، متعهداً بالاستمرار في التحفيزات المستهدفة والحفاظ على استقرار العملة.

وذكر المركزي الصيني في تقريره الربع سنوي الصادر في نهاية الأسبوع الماضي أن الاحتكاكات التجارية وحالة عدم اليقين في السياسة العالمية قد تؤثر على الاقتصاد العالمي بصورة سلبية، وذلك عبر رفع معدل التضخم وتدمير ثقة الأسر والشركات والتسبب في عدم اتزان الأسواق المالية.

ورفعت الصين في الأسبوع الماضي التعريفات الجمركية على واردات من الولايات المتحدة بقيمة 60 مليار دولار رداً على قرار مماثل من جانب واشنطن.

وأوضح البنك المركزي داخل ثاني أكبر اقتصاد في العالم أن صناع السياسة النقدية سيسعون للموازنة بين التدابير التيسيرية والتشددية والاستغلال الجيد لأدوات السياسة النقدية المستهدفة.

كما تعهد البنك أمس بالإبقاء على استقرار اليوان وذلك وفقاً لمعدل متوازن ومعقول.

وقال نائب محافظ المركزي الصيني إن بنك الشعب كان واثقاً في قدرته على إضفاء الاستقرار على عمليات سوق صرف العملة.

وأضاف بام جونشينج أن الصين اكتسبت الخبرة وأنها لديها من الأدوات الوفيرة التي تمكنها من التعامل مع تقلبات سوق صرف العملة.

وشهد الأسبوع الماضي تراجع سعر صرف اليوان للتعاملات الخارجية أمام الدولار قرب أدنى مستوى على الإطلاق، إلى جانب هبوط اليوان للتعاملات الداخلية أمام العملة الأمريكية عند أقل مستوى منذ بداية العام الجاري.