أخبار عاجلة

الحكومة الفلسطينية تبحث شراء الكهرباء من الأردن -
محدث.. الدولار يتحول للهبوط عالمياً من أعلى مستوى بأسبوعين ونصف -
أسباب تغير الخطاب الإعلامي السعودي تجاه الحوثيين -
تفاصيل لم تلاحظها في شخصية صفية خلال حلقات "ولد الغلابة" -
ميديا أون - الثلاثاء 21 مايو 2019 الحلقة الكاملة -
تفاصيل مراحل إجراء عملية زراعة الشعر في تركيا -
تحسن مفاجئ في ثقة المستهلكين باقتصاد منطقة اليورو -
ارتفاع سهم "بوينج" بعد تقرير حول سبب تحطم طائرة "737ماكس" -
إعلان إلحاقي من شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات بخصوص استقالة بعض أعضاء مجلس الإدارة -
الأمن الروسي يضبط طرق إنتاج الإرهابيين للأسلحة الكيميائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الشورى يطالب وزارة الإسكان بإعداد نظام للتطوير العقاري بالسعودية

Google+ Print
الشورى يطالب وزارة الإسكان بإعداد نظام للتطوير العقاري بالسعودية الشورى يطالب وزارة الإسكان بإعداد نظام للتطوير العقاري بالسعودية

الرياض – مباشر: طالب مجلس الشورى السعودي، اليوم الاثنين، وزارة الإسكان بالعمل على إعداد نظام للتطوير العقاري؛ ينظم العلاقة بين وزارة الإسكان ومالكي الوحدات وقطع الأراضي السكنية والمطورين العقاريين.

ووجه المجلس، وفقا لما نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، وزارة الإسكان بتوضيح بيانات العقود المبرمة مع المطورين، لبناء الوحدات والفلل السكنية المخصصة للمواطنين وسير العمل فيها.

وطالب الشورى، وزارة الإسكان بتوضيح عدد المنتجات المسلمة فعلياً للمواطنين ضمن برنامج "سكني"، وما لم يسلم وأسباب عدم التسليم.

وعلى جانب آخر، طالب الشورى الهيئة العامة للجمارك بدراسة أسباب انخفاض إيرادات الرسوم الجمركية، بما يتفق مع ما تضمنه برنامج التوازن المالي ورؤية المملكة 2030.

وطالب المجلس، الهيئة العامة للجمارك بتضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن القوى العاملة بالهيئة، واعتمادات بنود الميزانية وما تم صرفه منها، والمشروعات التي يتم تنفيذها.

ترشيحات:

الشورى السعودي يوافق على مشروع تعديلات نظام صندوق التنمية الصناعية

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا بترقية قضاة

شركة القدية للاستثمار السعودية تعين رئيساً للتطوير

حساب المواطن بالسعودية يُعلن موعد صرف دعم يونيو

وزير البلديات السعودي يطلق "6 معامل إنجاز" لتحقيق مستهدفات 2020

"وزارية أوبك" من السعودية: ملتزمون بتوازن سوق النفط

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
أزمة في السعودية بعد "اختطاف نور"

أزمة في السعودية بعد "اختطاف نور"

مسح.. ارتفاع تمويل المستثمرين للتداول بالأسهم السعودية 4.4% بالربع الأول

مسح.. ارتفاع تمويل المستثمرين للتداول بالأسهم السعودية 4.4% بالربع الأول

إعلان شركة الكابلات السعودية عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

إعلان شركة الكابلات السعودية عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

الإحصاء السعودية: التضخم يتراجع 1.9% خلال أبريل على أساس سنوي

الإحصاء السعودية: التضخم يتراجع 1.9% خلال أبريل على أساس سنوي