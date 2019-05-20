الشورى يطالب وزارة الإسكان بإعداد نظام للتطوير العقاري بالسعودية

الرياض – مباشر: طالب مجلس الشورى السعودي، اليوم الاثنين، وزارة الإسكان بالعمل على إعداد نظام للتطوير العقاري؛ ينظم العلاقة بين وزارة الإسكان ومالكي الوحدات وقطع الأراضي السكنية والمطورين العقاريين.

ووجه المجلس، وفقا لما نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، وزارة الإسكان بتوضيح بيانات العقود المبرمة مع المطورين، لبناء الوحدات والفلل السكنية المخصصة للمواطنين وسير العمل فيها.

وطالب الشورى، وزارة الإسكان بتوضيح عدد المنتجات المسلمة فعلياً للمواطنين ضمن برنامج "سكني"، وما لم يسلم وأسباب عدم التسليم.

وعلى جانب آخر، طالب الشورى الهيئة العامة للجمارك بدراسة أسباب انخفاض إيرادات الرسوم الجمركية، بما يتفق مع ما تضمنه برنامج التوازن المالي ورؤية المملكة 2030.

وطالب المجلس، الهيئة العامة للجمارك بتضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن القوى العاملة بالهيئة، واعتمادات بنود الميزانية وما تم صرفه منها، والمشروعات التي يتم تنفيذها.

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