"صافولا" بأدنى مستوياته بـ5 أشهر بعد تراجعه الثامن في مايو

من: ثايت شحاتة

الرياض - مباشر: تراجع سهم مجموعة صافولا، بشكل ملحوظ خلال جلسة اليوم الاثنين، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي، ويهبط لأدنى مستوياته في نحو 5 أشهر.

وهبط السهم 5.15 بالمائة بحلول الساعة 1:45 بتوقيت السعودية، تصدر بها الأسهم الخاسرة، ليهبط إلى مستوى 29.45 ريال، وهو أدنى مستوى للسهم منذ يناير الماضي.

وبلغت كمية التداول على السهم حتى هذه اللحظات 966.2 مليون سهم، بلغت قيمتها نحو 29.4 مليون ريال، من 875 صفقة.

ويعد تراجع السهم خلال جلسة اليوم الاثنين، هو التراجع الثامن للسهم خلال شهر مايو / أيار الجاري، مقابل 3 ارتفاعات، واستقر السهم دون تغيير في جلستين.

وجاء المؤشر العام للسوق، باللون الأحمر، في هذه الأثناء، بتراجع نسبته 1.53 بالمائة، فاقداً 130.35 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 8,394.87 نقطة.

ورفعت الراجحي المالية، في تقرير حديث، السعر المستهدف لسهم "صافولا" إلى 27 ريالاً، مقابل 25 ريالاً في السابق، وأبقت على تصنيفها المحايد متضمنا التوصية بالمحافظة على المراكز.

وتوقعت شركة الأبحاث أن تغلق الشركة عددا إضافيا قليلا من فروعها، في عام 2019، مما سوف يساعدها على تحقيق مستوى أعلى من الكفاءة التشغيلية.

وتحولت مجموعة صافولا للربحية خلال الربع الأول من 2019، بأرباح صافية بلغت 6.3 مليون ريال، مقارنة بخسائر 84.3 مليون ريال للربع المماثل من 2018.

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