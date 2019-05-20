أسهم الهند تسجل أكبر ارتفاع يومي في 3 سنوات

مباشر: شهدت مؤشرات الأسهم الهندية أكبر وتيرة ارتفاع يومي خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعد استطلاعات رأي تشير إلى فوز الائتلاف الحاكم بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا.

وكشفت نتائج استطلاعات الرأي الصادرة أمس الأحد أن حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم وحلفاؤه قد يشكلون أغلبية في البرلمان، بالفوز بنحو 300 مقعد في البرلمان المكون من 543 عضو.

وتعتبر هذه التقديرات أغلبية أعلى بكثير من التوقعات الصادرة قبل ستة أسابيع خلال شهر أبريل/نيسان الماضي.

وجاء حزب المؤتمر المعارض في المرتبة الثانية، وفقاً لنتائج الاستطلاع.

كما تشير نتائج الاستطلاع إلى أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي سيستمر في السلطة.

وحقق كل من مؤشر "نيفتي 50" ومؤشر بورصة بومبي مكاسب تتجاوز 3 بالمئة بنهاية اليوم الإثنين، وهي أكبر وتيرة مكاسب يومية في نحو 3 سنوات.

وارتفع مؤشر "نيفتي" بنحو 3.7 بالمئة ليغلق عند 11828.2 نقطة.

وبحلول الساعة 10:24 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفعت الروبية الهندية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.8 بالمئة لتهبط العملة الخضراء إلى 69.660 روبية بعد أن سجلت 69.53 روبية في وقت سابق من التعاملات.