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"جي.بي.مورجان": ارتفاعات البيتكوين الراهنة تشبه صعود عام 2017

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"جي.بي.مورجان": ارتفاعات البيتكوين الراهنة تشبه صعود عام 2017 "جي.بي.مورجان": ارتفاعات البيتكوين الراهنة تشبه صعود عام 2017

مباشر: يرى بنك "جي.بي.مورجان" أن ارتفاعات عملة البيتكوين في الوقت الحالي تجاوزت قيمتها الحقيقية وأن الوضع الراهن يشبه نظيره منذ عامين.

وقال البنك في مذكر يوم الجمعة الماضي أن ما تشهده العملة الإلكترونية من مكاسب في الوقت الحالي يشبه تحركاتها في 2017 التي أعقبها تراجعها الحاد على مدار العام الماضي، وفقاً لوكالة "بلومبرج".

وخلص "جي.بي.مورجان" إلى تلك النتيجة عبر التعامل مع البيتكوين على أنها سلعة، وأجروا حسابات لتكلفة الإنتاج باستخدام المدخلات ككفاءة الطاقة وتكاليف الكهرباء.

وكانت عملة البيكتوين ارتفعت اليوم أعلى مستوى 8200 دولار، ولكن بحلول الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت جرينتش هبطت البيتكوين بنحو 1 بالمئة إلى 7950 دولار.

وأشار "جي.بي.مورجان" إلى أنه على مدار الأيام القليلة الماضي تحرك السعر الفعلي بحدة متجاوزاً التكلفة الهامشية.

وتابعت المذكرة أن الاختلاف بين القيم الحقيقية والفعلية يحمل بعض أصداء ارتفاعات العملة في 2017.

وفي نهاية 2017 ارتفعت عملة البيكتوين وتجاوزت حاجز 19 ألف دولار.

وأوضح التقرير أن الباحثين منقسمون بين أن العملات الإلكترونية ليس لديها قيمة أساسية وآخرون يروا أن القيم الحقيقية لها تتجاوز كثيراً أسعارها الحالية.

مباشر (اقتصاد)

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