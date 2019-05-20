الشورى السعودي يوافق على مشروع تعديلات نظام صندوق التنمية الصناعية

الرياض – مباشر: استأنف مجلس الشورى السعودي، اليوم الاثنين، جلساته العادية برئاسة رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ.

ووافق مجلس الشورى، وفقا لما نشره على حسابه الرسمي على "تويتر"، على مشروع تعديلات نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي.

وعقدت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى اجتماعا، يوم الأحد، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة فيصل آل فاضل؛ لمناقشة مشروع تعديلات نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 3) وتاريخ 26 صفر 1394هـ، وبحضور المدير العام لصندوق التنمية الصناعية السعودي إبراهيم بن سعد المعجل وعدد من مسؤولي الصندوق.

وناقشت اللجنة عدداً من التعديلات على نظام صندوق التنمية السعودي، والتي ستمكن الصندوق من تحقيق دوره كممكن مالي رئيسي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

وشارك في الاجتماع مستشار المدير العام لصندوق التنمية الصناعية الأمير سلطان بن خالد آل سعود، ومساعد المدير العام للقانونية والالتزام محمد بن عبدالله الجاسر.

ووافق مجلس الشورى كذلك، في جلسته العادية الثانية والأربعين المنعقدة اليوم، على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية للتعاون في مجال الدفاع.

ووافق الشورى، على مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وديوان المراجعة القومي في جمهورية السودان؛ للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.

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