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الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا بترقية قضاة

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الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا بترقية قضاة الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا بترقية قضاة

الرياض – مباشر: أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمراً ملكياً بترقية 25 قاضيا بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.

وقال رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، الشيخ خالد بن محمد اليوسف، في بيان، إن الأمر الملكي تضمن ترقية قاضٍ من درجة (وكيل محكمة/أ) إلى درجة (رئيس محكمة/ب)، وترقية 12 قاضيا من درجة (وكيل محكمة/ب) إلى درجة (وكيل محكمة/أ).

وأضاف اليوسف، أن الأمر الملكي تضمن ترقية 10 قضاة من درجة (قاضي/ج) إلى درجة (قاضي/ب)، بالإضافة إلى تعيين ملازمين قضائيين على درجة (قاضي/ب). 

وأكد اليوسف، أن حرص القيادة على دعم القضاء ومنسوبيه، يأتي في إطار إرساء مبادئ العدل والحق، وتحقيق العدالة والحرص على رد المظالم والإنصاف، وعدم المساس بالحقوق أين كان شكلها ونوعها.

وأشار، إلى أن هذه الأوامر الملكية تأتي لدعم الأجهزة القضائية وظيفياً بما ينعكس على كفاءتها، وجودة أعمالها لتحقيق العدالة الناجزة، بدعم مباشر من لدن الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

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