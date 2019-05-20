تراجع فائض الحساب الجاري لمنطقة اليورو خلال مارس

مباشر: تراجع فائض الحساب الجاري لدى منطقة اليورو بأقل من التوقعات خلال شهر مارس/آذار الماضي.

وكشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الإثنين، أن فائض الحساب الجاري لدى منطقة اليورو انخفض إلى 25 مليار يورو خلال شهر مارس/آذار الماضي مقابل 28 مليار يورو المسجلة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن فائض الحساب الجاري لدى منطقة اليورو سوف يشهد تراجعاً إلى 24.2 مليار يورو في الشهر الثالث من هذا العام.

وخلال فترة الإثنى عشرة شهراً المنتهية في مارس/آذار الماضي، فإن فائض الحساب الجاري لمنطقة اليورو سجل 328 مليار يورو أو ما يعادل 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 376 مليار يورو الفائض المسجل في الفترة المماثلة المنتهية في العام السابق له أو ما يوازي 3.3 بالمئة.

وبالنسبة للميزان السلعي فشهد تراجعاً في الفائض بنحو ملياري يورو إلى 24 مليار يورو خلال مارس/آذار الماضي فيما زاد فائض الميزان الخدمي من 7 إلى 8 مليارات يورو بالفترة نفسها.

وبحسب البيانات، فإن فائض الدخل الأولي تراجع إلى 4 مليارات يورو خلال شهر مارس/آذار الماضي مقارنة مع 8 مليارات يورو مسجلة في الشهر السابق له في حين انخفض عجز الدخل الثانوي بنحو ملياري يورو إلى 11 مليار يورو بالفترة المقارنة.

وبحلول الساعة 10:06 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو مقابل الدولار عند 1.1158 دولار.